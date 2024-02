Piovono vermi in cabina sulle teste dei passeggeri su volo Delta Amsterdam-Detroit | il VIDEO è cercatissimo

La testimonianza di un passeggero Philip Schotte, originario dei Paesi Bassi e residente in Iowa, ha raccontato ai media di aver visto almeno una dozzina di vermi cadere su una donna, proprio durante

(Di venerdì 16 febbraio 2024)indeineldella compagniasulla tratta: il, ma sembra che nessuno abbia fatto in tempo a filmare il caos. Sembra un film, eppure è quanto realmente accaduto dopo un'ora dal decollo dell'aereo.verm

Piovono vermi in cabina e l’aereo è costretto ad un atterraggio d’emergenza . Un Volo della Delta Airlines partito da Amsterdam e diretto a Detroit ... (ilfattoquotidiano)

Pubblicato il 16 Febbraio, 2024 Orribile esperienza per i passeggeri su un Volo Amsterdam-Detroit operato dalla compagnia Delta. Il viaggio, ... (dayitalianews)

Piovono vermi in cabina sulle teste dei passeggeri nel volo della compagnia Delta sulla tratta Amsterdam-Detroit : il VIDEO è cercatissimo , ma ... (ilgiornaleditalia)

Piovono vermi sui passeggeri, volo costretto ad atterraggio: Un volo Delta costretto a invertire la rotta ed atterrare a causa di vermi che piovevano sulla testa dei passeggeri. Colpa di un bagaglio a mano ...

Vermi nella cabina dell’aereo per colpa di una valigia: E' successo martedì su un volo partito da Amsterdam e diretto a Detroit, a causa di un passeggero che ha portato del pesce marcio sull'aereo, collocanto… Leggi ...

Brutta esperienza in volo: aereo fa retromarcia: Brutta esperienza in volo per diversi passeggeri partiti von un volo da Amsterdam con destinazione Detroit L'aeromobile era partito dalla città olandese pe ...