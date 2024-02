Pioli avverte | «Europa League dispendiosa | ma stiamo bene»

L' emergenza infortuni poi sta diventando addirittura drammatica, con Pioli che procede spedito Dopo la finale di Europa League ho parlato con la proprietà dell'offerta che avevo ricevuto dall'

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Stefanoè soddisfatto del suo Milan e dei risultati raggiunti nell’ultimo periodo. L’allenatoreanche in vista del campionato e della rincorsa all’Inter su Sky Sport. PERCORSO – La squadra rossonera è con un piede e mezzo agli ottavi di finale die ad un punto dalla Juventus seconda in classifica. L’Inter è lontana, ma Stefanoha detto: «È un buon momento per il Milan, sappiamo però che non bisogna rilassarci.facendoin questo anno nuovo, arriveranno delle difficoltà. Giocare l’è dispendioso madi testa, dobbiamo continuare con questa voglia di fare partite e soffrire». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il ...