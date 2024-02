Pioggia e neve Meteo | quando scatterà il vero calo

Meteo, tornano pioggia e neve Le temperature elevate di quest'ultima settimana inizieranno a diminuire nel corso del weekend. Si prevede un cambiamento del meteo con l'arrivo di una perturbazione

(Di venerdì 16 febbraio 2024) In questo weekend stiamo assistendo a un piccolo stravolgimento della situazionerologica. Locali instabilità che, in queste ore, stanno portando lievi perturbazioni. Ma saranno soprattutto i prossimi giorni che coincideranno con un deciso cambio di paradigma. Ma vediamo nel dettaglio cosa ci aspetta così come ci viene descritto dallo staff del sito 3b.com. Tra lunedì e martedì infiltrazioni di correnti instabili porteranno a un aumento delle perturbazioni soprattutto al centro-sud della Penisola. Ma sarà soprattutto dal prossimo weekend, tra il 23 e il 25 febbraio, che l'instabilità diventerà più insistente su tutta la Penisola, portando