Piccinini arbitro di Inter-Salernitana | nei precedenti solo sostituzioni

INTER - SALERNITANA Venerdì 16 febbraio 2024 alle 20 le formazioni ufficiali, dalle ore 21 la cronaca con commento in diretta della partita. L'arbitro A decidere la gara sarà Marco Piccinini della

(Di venerdì 16 febbraio 2024)sarà l’di, partita della venticinquesima giornata di Serie A 2023-2024 in programma alle ore 21. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Forlì, ufficializzato nella designazione arbitrale di ieri per il match del Meazza. Isarà la terza partita per Marcocomedei nerazzurri. C’è una particolarità: ogni volta, prima di oggi, che ha avuto a che fare con una designazione c’era di mezzo un cambio. Pure nell’ultima,-Verona del 6 gennaio, quando ha dovuto rinunciare (con Michael Fabbri, contestatissimo, al suo posto) per via di un lutto in famiglia. Il 30 settembre 2020 invece debutta in un ...