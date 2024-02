Picchia la madre al culmine della lite | Condannatelo a un anno e 8 mesi

Una escalation di violenza che ha avuto il suo culmine il 14 gennaio scorso, quando in un parcheggio nella vicina Modena , il 33enne ha gettato per terra la madre e ha preso il padre a calci e a

(Di venerdì 16 febbraio 2024) PORTOMAGGIORE Per lui, che avrebbeto laper farsi consegnare qualche euro, il pm Ciro Alberto Savino, ieri in udienza, ha chiesto la condanna a une ottodi reclusione, considerando il rito scelto, cioè l’abbreviato. L’uomo, un quarantatreenne di Portomaggiore, era stato arrestato il primo febbraio scorso dai carabinieri, per l’ennesimacon la, una donna di 77 anni. L’allarme di quanto stava accadendo tra quelle quattro mura era arrivato alla sala operativa. I carabinieriCompagnia di Portomaggiore giunti sul posto, htrovato la porta dell’abitazione aperta, con un grande caos all’interno: piatti rotti sparsi a terra e un’anziana in evidente stato di choc e ferita. Si trattava...