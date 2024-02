Piano da 330 milioni per nuovi moli e dragaggi

gli analisti ritengono che Nexi, 'che e' gia' piu' efficiente con 10 mila dipendenti e ricavi per FTE di 330 mila euro, abbia comunque spazio per un piano di efficientamento da circa 100 milioni'.

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 16 febbraio 2024) L’ammodernamento della banchina Scali, il raddoppio del Varicella e la creazione di un nuovo molo davanti a Marola. Sono queste le tre opere principali che andranno a riqualificare e potenziare la base navale spezzina nell’ambito del programma Basi blu. Ilper l’adeguamento e l’ammodernamento delle capacità di supporto logistico delle basi navali della Marina militare, mercoledì ha avuto il primo ok da parte della commissione Difesa della Camera; altri via libera sono attesi nei prossimi giorni, comunque entro il 25, termine ultimo per la consultazione. Insomma, dopo anni di annunci e progetti avviati e mai portati a compimento, ildi rilancio dei presidi militari della Marina sembra più che mai concreto. Sul, trasmesso dal Governo al parlameno a inizio gennaio, si devono esprimere ancora le commissioni Affari ...