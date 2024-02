Peste bubbonica in Oregon | l' esperto | In Europa non c' è più | niente panico

commenta all'Adnkronos Salute il caso di peste bubbonica segnalato in Oregon, negli Stati Uniti, in una persona che sarebbe stata infettata dal suo gatto. " Se si torna con un gatto da una zona dove

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Roma, 14 feb. (Adnkronos Salute) - “In”, quindi anche in Italia, “lanon esiste. È stata debellata. Non si descrivono casi didalla seconda guerra mondiale.". Così Nicola Decaro, direttore dipartimento di Medicina veterinaria dell'Univeristà di Bari e presidente del College europeo di Microbiologia e veterinaria, commenta all'Adnkronos Salute il caso disegnalato in, negli Stati Uniti, in una persona che sarebbe stata infettata dal suo gatto. "Se si torna con un gatto da una zona dove laè endemica”, il consiglio è di “rivolgersi al veterinario” solo in presenza di sintomi. Come del resto si fa sempre, chiosa, "quando il gatto sta male". È sempre “la stessa ...