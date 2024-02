Una prima volta da sogno per Celine Ludovica Delia , che all'esordio in un Europeo senior riesce a conquistare la medaglia d'argento a Sofia nella categoria fino a 55 kg con un totale di 195 kg. Nel secondo giorno di gare, la 18enne veronese ha iniziato la sua prova con il quarto posto nello strappo con 84 kg, per poi riscattarsi

Pesi, Europei Sofia: Reyes si conferma campione, oro nei -81kg (Di venerdì 16 febbraio 2024) Nella quinta giornata degli Europei 2024 di sollevamento Pesi, in corso di svolgimento a Sofia, arriva la prima medaglia d'oro nella rassegna per l'Italia con Oscar Reyes. Nella categoria -81 maschili, il sollevatore italo cubano già oro iridato in carica, si è confermato campione continentale dopo la vittoria dell'anno scorso a Erevan. Sulla pedana bulgara il classe '96 totalizza 346 kg e domina la gara, che già lo vedeva in testa dopo le eliminatorie. Medaglia d'argento per l'albanese Kristi Ramadani con 341 kg, mentre completa il podio l'armeno Rafik Harutyunyan con 336 kg. La categoria dei -81 kg non fa però parte del programma olimpico, dunque Reyes non potrà prendere parte alla prossima rassegna a cinque cerchi. Nella categoria -71 kg femminili invece arriva ...

