che lo scelse per il suo primo film, Sydney del 1996, e non lo In Twister del 1996 dimostrò di saper stare perfino in un del 1996 dimostrò di saper stare perfino in un blockbuster sui cacciatori

Perfino per i cacciatori la proposta di legge sparatutto della Lega è troppo estrema: “Contiene forzature, è sbagliato distruggere tutto” (Di venerdì 16 febbraio 2024) CACCIA, NO ALLA legge SPARA-tutto della Lega: IL PARLAMENTO LA BLOCCHI – FIRMA LA PETIZIONE SU IOSCELGO Sparare sette giorni su sette, abolendo il silenzio venatorio, non piace nemmeno ai cacciatori. “Mica siamo così, nel nostro Dna c’è il rispetto del territorio e delle specie animali che lo abitano. distruggere tutto in maniera incontrollata non fa parte della nostra mentalità“. Non ci sono solo le associazioni ambientaliste a criticare duramente la proposta di legge spara-tutto della Lega (che il Fatto Quotidiano ha chiesto di fermare attraverso questa petizione). Tra le voci contrarie all’iniziativa del centrodestra – che in questi giorni sta correndo, in ... Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 febbraio 2024) CACCIA, NO ALLASPARA-: IL PARLAMENTO LA BLOCCHI – FIRMA LA PETIZIONE SU IOSCELGO Sparare sette giorni su sette, abolendo il silenzio venatorio, non piace nemmeno ai. “Mica siamo così, nel nostro Dna c’è il rispetto del territorio e delle specie animali che lo abitano.in maniera incontrollata non fa partenostra mentalità“. Non ci sono solo le associazioni ambientaliste a criticare duramente ladispara-(che il Fatto Quotidiano ha chiesto di fermare attraverso questa petizione). Tra le voci contrarie all’iniziativa del centrodestra – che in questi giorni sta correndo, in ...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Permessi di soggiorno falsificati: "Manomessi i documenti per il rilascio": La storia si ripete. E dagli errori non si impara nulla. Anzi, resta un senso di impunità che lascia sgomenti di fronte all’ultima inchiesta della procura di Prato che mette nei guai ben 94 persone (d ... Cos’è la cecità percettiva, il rischio che corriamo camminando incollati allo smartphone: Postura, andatura, umore, rischi seri di infortunio: cosa dicono le ricerche sulla nostra vita incollati al telefono e isolati dall’ambiente che ci ... SCUOLA/ Abilitazione per i prof delle paritarie, quando finisce l’Odissea: Abilitazione, sì ma come Finora nessuna norma ha chiarito come si accede ai percorsi da 30 CFU per i docenti con 3 anni di servizio nelle paritarie ...

Video di Tendenza