Perché Sangiovanni a Sanremo ha cambiato stile | “Voleva discostarsi da quello che era”

Sangiovanni ha scelto di fermarsi . E non per il ventinovesimo posto al Festival di Sanremo 2024 con il brano 'Finiscimi' - la discografia italiana è ... (quotidiano)

Sanremo 2024 - top e flop della serata dei duetti : Angelina Mango "derubata" - Lorella Cuccarini divina. Sangiovanni - perché?

La serata Cover da sempre è la puntata più attesa del Festival di Sanremo 2024. Le aspettative non non sono state deluse. I 30 cantanti in gara hanno ... (leggo)