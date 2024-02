E subito dopo la diffusione della notizia, sua madre - in un post su Facebook riportato da Novaya Gazeta - ha scritto: 'Non voglio sentire alcuna condoglianza. Lo abbiamo visto in carcere il 12, in

"Perché non voglio nessuna condoglianza": Navalny, le parole forti della mamma (Di venerdì 16 febbraio 2024) Mio figlio era "vivo, sano e felice" quando l'ho visto l'ultima volta lunedì: a dirlo la mamma dell'oppositore russo Alexei Navalny, Lyudmila Navalnaya. Il dissidente, 47 anni, è morto questa mattina in carcere. E subito dopo la diffusione della notizia, sua madre - in un post su Facebook riportato da Novaya Gazeta - ha scritto: "Non voglio sentire alcuna condoglianza. Lo abbiamo visto in carcere il 12, in una riunione. Era vivo, sano e felice". L'istituto penale in cui si trovava l'oppositore di Vladimir Putin ha fatto sapere in una nota che Navalny si sarebbe sentito male dopo una passeggiata, perdendo quasi subito conoscenza. E nonostante il tempestivo intervento degli operatori sanitari dell'istituto per lui non ci sarebbe stato nulla da fare. La tv di Stato Rt invece, riportando ... Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano (Di venerdì 16 febbraio 2024) Mio figlio era "vivo, sano e felice" quando l'ho visto l'ultima volta lunedì: a dirlo ladell'oppositore russo Alexei, Lyudmila Navalnaya. Il dissidente, 47 anni, è morto questa mattina in carcere. E subito dopo la diffusionenotizia, sua madre - in un post su Facebook riportato da Novaya Gazeta - ha scritto: "Nonsentire alcuna. Lo abbiamo visto in carcere il 12, in una riunione. Era vivo, sano e felice". L'istituto penale in cui si trovava l'oppositore di Vladimir Putin ha fatto sapere in una nota chesi sarebbe sentito male dopo una passeggiata, perdendo quasi subito conoscenza. E nonostante il tempestivo intervento degli operatori sanitari dell'istituto per lui non ci sarebbe stato nulla da fare. La tv di Stato Rt invece, riportando ...

Advertising

Notizie Correlate

Video di Tendenza