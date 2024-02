Perché Navalny era in carcere in Russia

Rinchiuso in una cella micro, punito perché ha lavato la faccia l'opposizione russa ha denunciato che Navalny ha dovuto "lottare "per non essersi lavato la faccia all'ora in cui gli era permesso"

Aleksei Navalny, nato nel 1976 a Butyn in una famiglia con radici ucraine, si è imposto come una delle figure di spicco dell'opposizione russa. Dopo aver intrapreso la carriera politica nei primi anni 2000 affiliandosi inizialmente al partito Yabloko, da cui si distacca nel 2007 per divergenze, la sua critica al governo diventa più incisiva. Grazie a un blog personale avviato nel 2008, Navalny porta alla luce casi di corruzione e guida la mobilitazione pubblica nelle manifestazioni di massa del 2011 contro il governo. Le sfide legali che incontra negli anni seguenti sono viste da molti come espedienti del governo per soffocare il dissenso. La condanna della Russia da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo nel 2018 rafforza questa percezione, evidenziando come gli arresti di Navalny mirassero a reprimere la ...

