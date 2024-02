Perché, fuor di metafora, 'Lele' ha accennato alla possibilità di sparire per un po' dalle scene. E si è scusato per questo. Adani, la storia Instagram e il videomessaggio . Le scuse di Adani: "Non

Perché Lele Adani si è presentato in questura dopo “la cosa più grave che potessi fare” (Di venerdì 16 febbraio 2024) Lele Adani in questura per consegnarsi alla giustizia ma tutto per una gag. L'ultimo video dell'ex difensore e opinionista ha sollevato la curiosità di tifosi e appassionati, un modo per tornare sulla sua "battaglia" contro il servilismo. Leggi tutta la notizia su fanpage (Di venerdì 16 febbraio 2024)inper consegnarsi alla giustizia ma tutto per una gag. L'ultimo video dell'ex difensore e opinionista ha sollevato la curiosità di tifosi e appassionati, un modo per tornare sulla sua "battaglia" contro il servilismo.

Advertising

Notizie Correlate

Video di Tendenza