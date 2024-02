Perché La Sonrisa è stato confiscato | il Castello delle Cerimonie è un sogno abusivo

però preoccupa di più è il destino dei lavoratori de 'La Sonrisa', Al momento non ci è stato notificato nulla, daremo seguito alla Al momento stiamo continuando a lavorare perché il Tribunale ci ha

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di venerdì 16 febbraio 2024) La Corte di Cassazione di Napoli, venerdì 16 febbraio 2024, ha reso esecutiva la sentenza di confisca dell’Hoteldi Sant’Antonio Abate, meglio noto all’opinione pubblica come Il, location dell’omonimo reality show di Real Time con al centro sfarzosi ricevimenti. L’imponente edificio era oggetto dal 2011 di un’indagine della magistratura con riferimento a reati di abuso edilizio, per i quali, nel 2016, erano stati condannati in primo grado Rita Polese e Agostino Polese, rispettivamente moglie e fratello di Antonio, gestore della struttura e conduttore del reality fino alla morte, avvenuta nel 2016. La sentenza di ultimo grado ha peraltro sancito l’avvenuta prescrizione dei reati contestati alla signora Polese (morta nel 2020) e al cognato, rendendo di fatto esecutiva solo la parte ...