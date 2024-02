Perché Harry e Meghan hanno cambiato il cognome dei loro figli Le ragioni che non ti aspetti

Il cognome che Harry e Meghan adesso usano per i loro bambini non è più Mountbatten - Windsor, adottato alla loro nascita, ma Sussex. Perché mai? Archie e Lilibet hanno ricevuto i titoli di Principe e Principessa

Leggi tutta la notizia su milleunadonna

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Quale è ildella famiglia reale? Mountbatten-Windsor. Ed è la stessa famiglia reale a spiegare che Mountbatten-Windsor è stato dichiarato ilufficiale nel 1960, 13 anni dopo le nozze tra il principe Filippo e la regina Elisabetta: "L'effetto della dichiarazione fu che tutti idella Regina, nelle occasioni in cui avessero avuto bisogno di un, avrebbero avuto ilMountbatten-Windsor. Nella maggior parte dei casi, i membri della famiglia reale, cheil titolo di Altezza Reale, nonbisogno di un, ma se in qualsiasi momento qualcuno dine avesse necessità (ad esempio in caso di matrimonio), ilsarebbe Mountbatten-Windsor". Avendo perso ...