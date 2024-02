«Per salvare i figli dalle sette sataniche bisogna parlare con loro»

La sua lotta per la democrazia continua. I nostri pensieri sono I nostri pensieri sono rivolti alla moglie e ai figli". Lo scrive un uomo molto coraggioso che ha dedicato la sua vita a salvare l'

(Di venerdì 16 febbraio 2024) La strage di Altavilla Milicia, 25 chilometri da Palermo, riaccende i riflettori sulle. Giovanni Barreca, muratore di 54 anni, voleva cacciare Satana dalla sua casa e con l’aiuto di due complici e probabilmente anche dellaa di 17 anni, unica superstite della famiglia, ha ucciso prima la moglie, Antonella Salamone, e poi iKevin ed Emanuel di 5 e 12 anni. L’orrore in casa è durato per giorni. Antonella è stata ritrovata in una fossa poco distante dalla villetta in cui viveva. Il suo corpo, carbonizzato. Isono stati prima torturati con cavi e attrezzi da camino, poi soffocati. Barreca era stato evangelico ma, non si sa bene per quale ragione, aveva deciso di allontanarsi dalla chiesa. La sua pagina Facebook è zeppa di messaggi religiosi e condivisioni di contenuti ...

Salvatore Leonardi ha perso la vita annegando in un pozzo nel tentativo di salvare il proprio cane , a Niscemi, in provincia di Caltanissetta. Ora ... (europa.today)

Lo smartphone del futuro secondo Samsung è pieghevole e allungabile. Ecco il brevetto: Samsung ha brevettato uno smartphone pieghevole con display arrotolabile estraibile da un secondo corpo collegato. I rendering realizzati dai leaker mostrano il potenziale innovativo di questo concept ...

In campo per salvare la Fos-Prysmian di Battipaglia: Un paradosso del Governo italiano che utilizza le risorse Pnrr per l’infrastruttura digitale per acquistare fibra ottica cinese di scarsa qualità”. Così affermano i segretari nazioni di Filctem Cgil ...

Punti di ricarica, sono oltre 50.000 per l'Italia, che inaspettatamente è leader in Europa: Gli USA ve le paga fino a 15 milioni di dollari! Pomigliano d'Arco, la Lancia Delta elettrica potrebbe salvare lo stabilimento Apple iPhone 13 è ora disponibile a 600 euro (in 2 colori) Google sta ...