Per la bancarotta del Palermo calcio | una condanna e tre assoluzioni

Per la bancarotta del Palermo calcio, una condanna e tre

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 16 febbraio 2024) AGI - La quarta sezione del tribunale dihato a 4 anni e 4 mesi il commercialista di Gallarate (Varese) Anastasio Morosi, ritenuto colpevole di reati collegati alladel, nel lungo periodo della guida da parte del patron Maurizio Zamparini. Assolti gli altri tre imputati, due persone fisiche e la curatela della società Us Città di, dichiarata fallita. La sentenza del collegio presieduto da Bruno Fasciana ha scagionato coloro che dovevano rispondere, a vario titolo, difraudolenta, falso in bilancio e false comunicazioni agli organi di vigilanza sulle società calcistiche, la Covisoc. Gli assolti sono la ex segretaria del gruppo Zamparini, Alessandra Bonometti, uno dei sindaci della società, Enzo Caimi, e la ...