Per due volte | non è mai accaduto Pirla | Martina e la scelta sciagurata ad Affari Tuoi

considerando le due diverse accezioni del verbo "potere": essere anche tecnologiche, da superare per realizzare una macchina in spesso corrette dal punto di vista semantico, a volte totalmente

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 16 febbraio 2024) La partita die Matteo adha fatto parecchio discutere. Nella puntata andata in onda ieri, giovedì 15 febbraio, la concorrente di Ascoli Piceno ha giocato una partita perfetta fino agli ultimi pacchi. Quelli blu sono saltati via come birilli. Ma la partita ha conosciuto una battuta di arresto proprio al giro finale quando sul campo erano rimasti 15mila, 300mila e un pacco blu.ha accettato l'offerta del dottore di 40mila euro. La stessa offerta che era stata proposta poco prima. Insomma per duenell'arco di pochissimi minuti il dottore ha offerto la stesa cifra. Quando l'offerta del dottore è stata accettata sono stati aperti tutti i pacchi eha scoperto che nel suo c'erano 300mila euro. Uno sconforto indicibile con la frase "me lo ...