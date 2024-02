Non è mai troppo tardi per iniziare a programmare il proprio futuro , tra qualche anno si potrà contare su una pensione adeguata al sicuramente l'attivazione di un fondo per la pensione integrativa

Pensione integrativa: è troppo tardi per pensarci a 50 anni? (Di venerdì 16 febbraio 2024) Oggi si entra nel mondo del lavoro sempre più tardi e il rischio di avere pochi contributi è alto. È necessaria una Pensione integrativa. Una volta lasciato il mondo del lavoro ed essere andati in Pensione molti si rendono conto che mantenere un livello di vita dignitoso è molto difficile. La causa dipende dagli assegni INPS molto bassi e dal fatto che saranno erogati solo al compimento dei 70 anni. Quando aderire a un Pensione integrativa?Quindi, la scelta è pensare di aderire a una Pensione integrativa, anche se la somma da destinare dipende da alcuni fattori e dalle necessità del lavoratore. Un questione balza in mente: a che età conviene accedere? A 50 anni è troppo tardi?

