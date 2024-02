La recensione di Pensati sexy , dal 12 febbraio su Prime Video , si inserisce proprio in questo flusso di idee. E non è un caso che il film di Michela Andreozzi comprenda anche una scena in cui la

Pensati sexy, recensione della commedia con Diana Del Bufalo, Raoul Bova e Alessandro Tiberi (Di venerdì 16 febbraio 2024) La recensione di Pensati sexy, commedia diretta da Michela Andreozzi con Diana Del Bufalo, Valentina Nappi, Raoul Bova e Alessandro Tiberi: una nuova Bridget Jones, disponibile su Prime Video Maddalena, 30 anni, 0 autostima Maddalena (Diana Del Bufalo) ha 30 anni e zero autostima. È la pecora nera della sua famiglia molto cattolica e gli uomini con cui esce sembrano essere tutti fuori dalla sua portata. La sua esistenza è precaria come il suo contratto di lavoro fino a quando, a seguito di un appuntamento andato male col suo capo (Raoul Bova), Maddalena si convince di non essere abbastanza sexy e di dover fare di ...

