via, nemmeno il tempo di sedersi in poltrona, che Pellegrini lo lascino per qualche mese in pace. Da lì in poi si (ri) costruisce reduce anch'essa da una brutta sconfitta a Bergamo e in generale

“Pellegrini di pace – da Bergamo al Mediterraneo”, un inno di speranza nel Mediterraneo (Di venerdì 16 febbraio 2024) Bergamo. “È stato un percorso che ci ha avvolti gradualmente, ha lentamente dato vita a un viaggio, un pellegrinaggio desideroso di superare i confini. Partire dal seminario vescovile di Bergamo, intitolato a Papa Giovanni XXIII, implica il raccoglimento attorno alla figura emblematica del Papa stesso, che fu un pellegrino di pace per tutta la sua vita”, apre così don Gustavo Bergamelli, rettore del seminario di Bergamo, la conferenza stampa di presentazione dell’evento “Pellegrini di pace – da Bergamo al Mediterraneo, concerto nell’incontro di molteplici culture”. L’appuntamento è per sabato (24 febbraio) alle 20.45 nell’auditorium del seminario vescovile di Bergamo e aggiunge prestigio all’occasione la presenza del ... Leggi tutta la notizia su bergamonews (Di venerdì 16 febbraio 2024). “È stato un percorso che ci ha avvolti gradualmente, ha lentamente dato vita a un viaggio, un pellegrinaggio desideroso di superare i confini. Partire dal seminario vescovile di, intitolato a Papa Giovanni XXIII, implica il raccoglimento attorno alla figura emblematica del Papa stesso, che fu un pellegrino diper tutta la sua vita”, apre così don Gustavo Bergamelli, rettore del seminario di, la conferenza stampa di presentazione dell’evento “di– daal, concerto nell’incontro di molteplici culture”. L’appuntamento è per sabato (24 febbraio) alle 20.45 nell’auditorium del seminario vescovile die aggiunge prestigio all’occasione la presenza del ...

Advertising

Altre Notizie

Roma a Rotterdam con il vero Pellegrini: Altro giro, altra corsa, ma sempre con il Feyenoord. Pronti per la sfida playoff, a Rotterdam Daniele De Rossi si gioca la sua prima gara europea da tecnico ma affidandosi a chi negli ultimi anni ha g ... Padova. Pellegrini da 49 nazioni, in quasi 50 mila nel 2023 hanno visitato la Basilica del Santo: Diego Giovanni Ravelli. Anch’egli amico del Santo, può ora più da vicino sentirsi parte di questa bella comunione con tanti pellegrini sparsi nel mondo». Pace e amore dipinti a mano, gli abiti manifesto di Chiara Catalano a Sanremo: Durante la coreografia di Luca Tommassini all'ultimo Festival, il corpo di ballo di Lorella Cuccarini ha indossato i capi dell'artista palermitana, figlia del noto pittore recentemente scomparso, scel ...

Video di Tendenza