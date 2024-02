Pellegrinaggio Diocesano a Roma con udienza papale il 28 febbraio

della Provincia Alessandro Romoli e dell'incaricato diocesano per tali itinerari che percorrono la Tuscia per giungere a Roma. Gli eventi del Giubileo e per organizzare il proprio pellegrinaggio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Il cardinale Zuppi e tutti i Vescovi dell’Emilia-gna saranno al’ultima settimana di, per la periodica Visita ad Limina al Vescovo di. La visita prevede l'incontro con i vari dicasteri vaticani per uno scambio di informazioni sulla vita ecclesiale nei diversi territori. Mercoledì 28, in occasione dell’Generale in Sala Nervi, Papa Francesco saluterà i Vescovi e i fedeli della nostra Regione. Per questo è stato organizzato undi una giornata a. Si partirà da Bologna in pullman il 28alle 4:30 del mattino dalla Autostazione. L’arrivo previsto in Vaticano è alle 8:30 circa, alle 9 si entrerà in Sala Nervi alle 9 per partecipare ...