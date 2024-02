PD Sannio a Roma contro l’autonomia differenziata

Mino Mortaruolo, a Roma per la manifestazione contro autonomia 'Oggi sono qui, a Roma, in piazza Santi Apostoli, accanto al il Sannio e le nostre aree interne che saranno maggiormente

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Comunicato Stampa La Federazione Provinciale di Benevento del Partito Democratico è acon un nutrito gruppo di militanti ed amministratori, iscritti e non, per dire no allo scellerato progetto di autonomiaportato avanti dal Governo di Destra.

Grumo Nevano, stop all'alimentari da incubo: nessun rispetto delle norme igienico-sanitarie: Sbarrato alimentari da incubo in centro a Grumo Nevano. Frutta, verdura, pasta e bibite erano vendute senza nessun rispetto delle norme igienico-sanitarie. Nella tarda mattinata, la ...

All’Università Lum arriva la Scuola di Alta formazione in turismo digitale: Roma, 16 feb. (Adnkronos/Labitalia) – Le imprese del turismo operano in un contesto competitivo in costante mutamento a causa della globalizzazione dei mercati e dell’impatto delle ict che, con l’intr ...

La protesta a Roma: non solo Mastella, in piazza con De Luca tanti sindaci e amministratori dal Sannio: “Con la fascia tricolore, per difendere le nostre comunità”. Questo lo spirito con cui numerosi sindaci e amministratori della Campania hanno scelto di essere questa mattina a Roma per il presidio ist ...