Pd | Acampora | “Saremo in piazza a Roma | Governo faccia un passo indietro”

Leggi tutta la notizia su impresaitaliana

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Il Gruppo dei PD Napoli sarà alla manifestazione aper chiedere allo sblocco dei fondi per il sud “Anche il gruppo del Partito Democratico nel consiglio comunale di Napoli sarà in, contro l’autonomia differenziata e per lo sblocco dei 5,6 miliardi di fondi sviluppo e coesione destinati al Sud. Lo faremo nella speranza che questa sana pressione spinga ila unsu alcune scelte che penalizzano i nostri territori, le nostre imprese, le nostre famiglie, i nostri figli, non le bandiere di partito”. Così in una nota il capogruppo dem Gennaro.“Non ci spieghiamo come Giorgia Meloni e i suoi ministri, Raffaele Fitto in testa, siano ancora così sordi e ostinati nel non ascoltare le giuste ...