Pazzini | «Inter | impressiona la consapevolezza! Segnale a Roma»

(Di venerdì 16 febbraio 2024) L’affronta la Salernitana a San Siro nell’anticipo della venticinquesima giornata di Serie A., opinionista di DAZN, parla del possibile allungo dei nerazzurri in caso di vittoria e dell’importanza che Inzaghi ha dato alla partita contro i campani OBIETTIVO PRINCIPALE – L’di Simone Inzaghi è prima in classifica a +7 sulla Juventus e +8 sul Milan ma stasera affronta la nuova Salernitana di Fabio Liverani e Simone Inzaghi dà il giusto peso alla sfida, come sottolinea Giampaolo: «I punti cominciano ad essere abbastanza, lo scontro diretto ha già fatto capire. Chiaro che stasera l’dimostra di tenere tantissimo al campionato, Inzaghi lo ha fatto chiaramente capire con le scelte fatte». STRATEGIA –parla della strategia di Inzaghi: «Se mi aspettavo ...

L’Inter scende in campo a Marassi contro il Genoa di Gilardino che contro le big dice sempre la sua. Pazzini sottolinea come per i calciatori ... (inter-news)

Gianpaolo Pazzini , in una lunga intervista concessa al canale YouTube della Lega Serie A, ha parlato dell’Inter ed in particolare di Lautaro ... (inter-news)

De Rossi e l’Inter: la squadra più affrontata e alla quale ha segnato di più: I nerazzurri sono stati i rivali per antonomasia nel corso della carriera da calciatore del tecnico della Roma ...

Quando De Rossi era vicino a trasferirsi all'Inter (e Mourinho non c'entra): Nel 2017, Daniele era in scadenza di contratto con la Roma e i nerazzurri offrirono un biennale. Per DDR quella contro il club di Milano è stata la più grande rivalità della carriera per partite gioca ...

"Patrizio Pazzini nuovo allenatore dei Giovani Via Nova: obiettivo salvezza": Patrizio Pazzini, fratello di Giampaolo, è il nuovo allenatore dei Giovani Via Nova, sostituendo Emiliano Pacini. La scelta è stata rapida dopo l'esonero di Pacini, a causa dei risultati deludenti. Pa ...