Appuntamento invece rinviato per Luca Nardi che con la finale ottiene il suo Best Ranking ed è ora numero 108 delle classifiche mondiali. Stabile dietro Fabio Fognini e Matteo Berrettini, a caccia di

Puntate particolari quelle di Reazione a Catena in questi giorni di festa: ecco Marco Liorni come sempre in onda su Rai 1 con la "Sfida dei campioni ... (liberoquotidiano)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.47 L’Italia batte la Grecia 11-10 e si qualifica per la semifinale dei Mondiali di pallanuoto , dove ... (oasport)

Pazzesco finale ai Mondiali di pallanuoto: gol da 15 metri col portiere in attacco assegna il bronzo: La finale per il 3° posto ai Mondiali di pallanuoto femminile ha visto trionfare la Spagna sulla Grecia 10-9 dopo un epilogo a dir poco folle ...

Esame Modena per la Pallavolo San Giorgio “Ogni partita è una finale”: VOLLEY B2 - Seconda giornata del girone di ritorno del girone E. La Pallavolo San Giorgio, terza in classifica, affronta in casa Moma Anderlini Modena per ...

Loftus-Cheek e Leao show a San Siro: il Milan ipoteca il passaggio agli ottavi: Una serata da ricordare quella del Milan che batte in scioltezza il Rennes ipotecando il passaggio agli ottavi di finale di Europa League. Milan (LaPresse) Calciomercato.it Il Milan parte con le marce ...