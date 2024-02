Di me non sai , edito da Accento, la mia più grande paura era pur non riuscendo a capirlo, è una ragazza che fa l'addetta agli Si è laureato in Lingue e Letterature Moderne a Bari e ha

Paura a Bari, addetta alle pulizie del Cara aggredita da un migrante: l’ennesima di una drammatica serie (Di venerdì 16 febbraio 2024) La cronaca che arriva dal Cara di Bari-Palese ci rimanda a una ennesima aggressione ad una addetta alle pulizie. Un ultimo tentativo di violenza che va a sommarsi ai tanti, tantissimi precedenti avvenuti negli anni e ai quali le donne hanno tuttora difficoltà a opporsi, a causa del loro numero ridotto rispetto agli ospiti della struttura. Un lavoro, quello del personale che si occupa della gestione delle pulizie della struttura che, in quel contesto di degrado e Paura in corso ormai da tempo, rivela quotidianamente una realtà in cui è sempre più difficile operare in sicurezza. Ennesima aggressione ad una lavoratrice delle pulizie del Cara di Bari-Palese L’ultima aggressione a una lavoratrice addetta ... Leggi tutta la notizia su secoloditalia (Di venerdì 16 febbraio 2024) La cronaca che arriva daldi-Palese ci rimanda a una ennesima aggressione ad una. Un ultimo tentativo di violenza che va a sommarsi ai tanti, tantissimi precedenti avvenuti negli anni e ai quali le donne hanno tuttora difficoltà a opporsi, a causa del loro numero ridotto rispetto agli ospiti della struttura. Un lavoro, quello del personale che si occupa della gestione delledella struttura che, in quel contesto di degrado ein corso ormai da tempo, rivela quotidianamente una realtà in cui è sempre più difficile operare in sicurezza. Ennesima aggressione ad una lavoratrice delledeldi-Palese L’ultima aggressione a una lavoratrice...

Donato Carra: lo chef che sta rivoluzionando la gastronomia pugliese: BARI - Con la sua bianca giacca da chef impregnata dell'aroma di erbe aromatiche ed un sorriso tanto caloroso quanto i suoi piatti, Donato Carra, l'indiscusso ambasciatore della cucina pugliese nel mo ... Via Caldarola, ragazza perde il controllo della moto e precipita sull'asfalto: sul posto 118 e Polizia Locale – FOTO: Attimi di paura questa mattina a Bari, intorno alle 9:30 in via Caldarola, per le condizioni di salute di una ragazza di 35 anni che, dopo aver perso il controllo della sua moto, è precipitata ...

