ogni momento potrebbe essere buono per l'udienza di Paul Pogba Non è andato avanti in modo irresponsabile: si allena sapendo che

Paul Pogba, che fine ha fatto: c'è la data del rientro in campo? (Di venerdì 16 febbraio 2024) L'agente del centrocampista della Juventus Paul Pogba, Rafael Pimenta, ha parlato di come sta il giocatore, attualmente sospeso per il caso doping. Non è stato per niente un ritorno fortunato quello di Paul Pogba alla Juventus. Il centrocampista francese, nell'estate del 2022, dopo essersi svincolato dal Manchester United, ha deciso di tornare ad indossare la Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

