Prenderanno il via nella giornata di giovedì 15 febbraio i Mondiali su singole distanze di pista lunga , in programma sulla pista del Calgary Olympic Oval, in Canada. Grande attesa per la spedizione azzurra, guidata dal d.t. Maurizio Marchetto e dall'

Pattinaggio velocità, Mondiali singole distanze: Davide Ghiotto argento sui 5000 metri (Di venerdì 16 febbraio 2024) Davide Ghiotto ha conquistato la medaglia d'argento nei 5000 metri ai Mondiali 2024 su singole distanze di Pattinaggio velocità. Sul ghiaccio dell'Olympic Oval di Calgary il trentenne vicentino, ha chiuso la sua prova con il tempo di 6'08?61 venendo battuto solo dal fuoriclasse olandese Patrick Roest che è stato capace di firmare il crono di 6'07?28. Per Ghiotto si tratta di una conferma, visto che anche lo scorso anno era stato secondo sempre alle spalle del fuoriclasse orange. In Canada il podio è completato dal norvegese Sander Eitrem in 6'08?00. In casa Italia si registra anche il sesto posto di Michele Malfatti in 6'14?74, ma tutti gli applausi sono ovviamente per Ghiotto che si ...

