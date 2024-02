Pattinaggio A Bondeno in pista gli atleti provinciali

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 16 febbraio 2024) E’ sceso in gara in blocco il gruppo degliestensi che si sono destreggiati incon abilità portando a casa numerosi successi. E’ iniziata domenica 11 febbraio l’emozionante avventura delle più giovani atlete di casa con la partecipazione alla fase provinciale del Trofeo Primi Passi e Giovani Promesse FISR, presso il Centro Sportivo Bihac di. Accompagnate dalle storiche allenatrici Cinzia Roana e Federica Faccini, dagli allenatori Alessia Polastri, Alice Vecchi e Lucca Vecchi e dal presidente Andrea Cavicchi, le atlete esordienti hanno gareggiato con grande entusiasmo e determinazione. Per la gara di Libero, categoria Primi Passi A 2015/2018, si sono avvicendate inGreta Gulinelli, prima classificata, Ginevra Nese, seconda classificata, Anastasia Mengoli, terza classificata e a seguire ...