Partito il rollout del primo aggiornamento per i Samsung Galaxy S24 | le novità

tra cui Find N2 Flip, Find X5 Pro e Find X5, per tantissimi altri il rollout è partito dall'Asia. Adesso, dopo diverse decine di smartphone Oppo che hanno ricevuto la ColorOS 14 da qualche parte del

ColorOS 14, i tre rollout di febbraio che partiranno dall'Asia: Risale al novembre scorso l'annuncio della ColorOS 14 da parte di Oppo, la nuova generazione dell'interfaccia utente basata su Android 14. In quella occasione l'azienda ha spiegato bene le novità dell ...

Telefonata di presentazione dei risultati: Asbury Automotive riporta solidi risultati per il 2023 e pianifica la crescita: Telefonata di presentazione dei risultati: Asbury Automotive riporta solidi risultati per il 2023 e pianifica la crescita ...

Nothing Phone (1) riceve Android 14 stabile: le novità: Nothing ha avviato il rollout della Nothing OS 2.5 per Nothing Phone (1), nello specifico della versione 2.5.2. L'enorme novità è l'arrivo di Android 14 sul primo smartphone della storia di Nothing, ...