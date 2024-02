Partite Iva | trattori e privatizzazioni Promozioni e bocciature secondo Nicola Rossi

Dieci trattori al Colosseo, poche centinaia di persone ad attenderli al Circo Massimo. Con loro balneari, pescatori e partite iva: cosa chiedono e cosa darà ancora o non darà loro il governo? Fedez '

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Non sarà facile per il governo di Giorgia Meloni trasformare una macchina troppo spesso infernale come il fisco italiano in uno strumento al servizio della crescita e dell’equità. fIl 2024 appena cominciato porterà in dote le nuove regole fiscali europee su debito e deficit e di questo non si potrà non tenere conto. Poi c’è la geopolitica a metterci il carico da novanta, con due guerre alle porte d’Europa che ne minacciano la crescita. E anche questo ha un peso. Per questo, se si vuol portare a termine il cantiere fiscale, bisogna muoversi con giudizio e cautela, spiega a Formiche.net l’economista dell’Istituto Bruno Leoni e docente a Tor Vergata,. Dalla protesta degli agricoltori, al riassetto dell’Irpef passando al mostruoso magazzino fiscale dell’Agenzia delle Entrate. E arrivando alla sospirata riduzione dei tassi e alle ...