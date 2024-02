Una professoressa è stata prima insultata in classe poi inseguita per strada da un gruppo di suoi studenti delle medie, a Parma. Nella denuncia presentata in Questura, la donna ha spiegato che uno dei

Parma, professoressa insultata in classe poi aggredita in strada: rincorsa e presa a sassate dagli studenti delle medie (Di venerdì 16 febbraio 2024) Una professoressa è stata prima insultata in classe poi inseguita per strada da un gruppo di suoi studenti delle medie, a Parma. Nella denuncia presentata in Questura, la donna ha spiegato che uno dei ragazzi ha raccolto da terra un sasso e gliel’ha lanciato contro, all’altezza della testa. L’insegnante se ne è accorta in tempo ed è riuscita a schivarlo per pochi centimetri, per poi allontanarsi velocemente. Le offese erano cominciate a scuola, durante le lezioni. La professoressa della scuola secondaria di primo grado nel quartiere Montanara è poi uscita dall’istituto ma alcuni studenti l’hanno seguita e rincorsa continuando a infastidirla, fino a quando uno di loro ha anche lanciato una pietra ... Leggi tutta la notizia su open.online (Di venerdì 16 febbraio 2024) Unaè stata primainpoi inseguita perda un gruppo di suoi, a. Nella denuncia presentata in Questura, la donna ha spiegato che uno dei ragazzi ha raccolto da terra un sasso e gliel’ha lanciato contro, all’altezza della testa. L’insegnante se ne è accorta in tempo ed è riuscita a schivarlo per pochi centimetri, per poi allontanarsi velocemente. Le offese erano cominciate a scuola, durante le lezioni. Ladella scuola secondaria di primo grado nel quartiere Montanara è poi uscita dall’istituto ma alcunil’hanno seguita econtinuando a infastidirla, fino a quando uno di loro ha anche lanciato una pietra ...

Advertising

Notizie Correlate

Parma : professoressa inseguita - derisa e presa a sassate dagli studenti Pubblicato il 16 Febbraio, 2024 Una professoressa di una scuola secondaria di primo grado di Parma è stata presa di mira, prima a parole e poi con ... (dayitalianews)

Altre Notizie

Studenti di seconda media inseguono prof e le lanciano un sasso fuori da una scuola di Parma: la denuncia: Aggressione fuori una scuola a Parma: docente schiva sassi lanciati dai suoi studenti delle medie. Scatta la denuncia alle autorità ... Scuola, studenti tentano di ferire una docente nel quartiere Montanara a Parma: Una professoressa di una scuola secondaria di primo grado di Parma è stata presa di mira, prima a parole e poi con il lancio di un sasso, da alcuni suoi studenti di seconda media. È quanto riporta la ... Professoressa delle medie insultata, seguita e presa a sassate dagli studenti: Le prese in giro erano iniziate in classe durante la lezione, poi il gruppetto di seconda ha continuato fuori da scuola. La docente, che avrebbe schivato il sasso per pochi centimetri, ha presentato u ...

Video di Tendenza