Parma | prof delle medie denuncia gli studenti | “Seguita e presa a sassate”

È quanto afferma la professoressa in un esposto presentato alla questura di Parma.

(Di venerdì 16 febbraio 2024) I suoil’avrebbero aggredita a parole e poi con un sasso. Unaessoressa di una scuola media diha presentato un esposto in questura perre il comportamento di alcuni ragazzi che, lo scorso venerdì 9 febbraio, l’hannoall’uscita da scuola. Il gruppetto l’avrebbe irrisa e poi, uno degli, le avrebbe lanciato un sasso mirando alla testa, che lei sarebbe riuscita a schivare per pochi centimetri. Il giorno successivo i fatti, lei ha presentato l’esposto invitando la procura a individuare eventualiili di responsabilità a carico dei genitori. Secondo la Gilda degli insegnanti die Piacenza, i ragazzi coinvolti hanno meno di 14 anni e, stando a quanto riferito dallaessoressa, ...

