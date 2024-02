Parma-Pisa e Reggiana-Ternana | Serie B | tv | formazioni | pronostici

Parma - Pisa ore 14. Reggiana - Ternana ore 14. Spezia - Cittadella ore 14. Catanzaro - Sudtirol ore 16:15. Palermo - Como ore 16:15. Sampdoria - Brescia ore 16:15. Domenica 18 febbraio. Venezia -

Sei punti sulla terza in classifica. Non un bottino grosso, ma sicuramente un buon margine per il. Che non si ferma, anzi. Vince e convince e continua la propria scalata verso la massima. Gli uomini di Pecchia stanno dimostrando sul campo a suon di ottime prestazioni di meritare questo traguardo, e contro ilin casa potrebbero mettere un altro tassello verso l'avvicinamento allaA. Sì, non si possono avere dubbi. Pecchia (Lapresse) – Ilveggente.itTroppo differenti i valori in campo, nonostante Aquilani arrivi a ...