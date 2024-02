Pareggio tra Vis Pesaro e Ancora | cade il Sestri Levante contro la Juventus Rallentano le rivali | ora a due punti

Pareggio con gol (1 - 1) tra Olbia ed Entella : ospiti a in vantaggio con Corbari , ripresi dal primo gol tra i professionisti di Cavuoti . Quattro gol nel derby Vis Pesaro - Ancona : Paolucci (0 - 1)

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Se lo scorso weekend l’entusiasmo per la vittoria della Spal con la Recanatese era stato smorzato dai contemporanei successi di, Vise Ancona, l’ultimo turno di campionato ha decisamente sorriso ai biancazzurri, che hanno guadagnato terreno su tutte le squadre che lottano per non retrocedere. Tra le ultime nove della classe, praticamente tutte quelle fuori fuori dalla zona playoff, solo la squadra Di Carlo è riuscita a fare bottino pieno. Ad Antenucci e compagni interessavano soprattutto i risultati delle tre squadre che sgomitano tra la zona playout e la salvezza diretta. Ebbene, ilha interrotto la striscia positivo perdendo di misura sul campo della lanciatissimaNext Gen, balzata addirittura in ottava posizione. Vis ...