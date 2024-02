Parco e strutture dell’ex ospedale saranno vendute per fare cassa?

servizi all'infanzia con i nidi d'infanzia dell'Arcovata, del Parco delle Cascine e della Manifattura Tabacchi, di alloggi popolari con il cantiere Torre Agli, di strutture ricettive come l'area ex

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 16 febbraio 2024) L’aumento dei costi previsti per la realizzazione di Casa edi Comunità all’ex scalo ferroviario di Massa, ammesso non nei numeri ma almeno nel principio da Asl e sindaco Persiani, riaccende le polemiche della Consulta popolare per la sanità Massa che chiede spiegazioni e chiarimenti alla responsabile di zona dell’Asl, Monica Guglielmi, e ai sindacati Cgil, Cisl e Uil. "Hanno deciso di costruire una ridosso dei binari di una stazione (il primo in Italia) senza nemmeno avere uno straccio di preventivo in mano. Poco importa per la Asl, tanto se poi la realizzazione dell’opera costerà 25 milioni di euro invece che 15 a pagarei cittadini e non i dirigenti Asl e tantomeno Persiani. La Guglielmi ha tenuto a sottolineare che tutto sta procedendo secondo i piani decisi e avallati dai componenti della famosa ...