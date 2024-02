“Paolo Bonolis sogna di tornare in Rai per condurre Sanremo | ma c’è il ‘nodo’ Sonia Bruganelli da sciogliere” | l’indiscrezione di Oggi

La Bonas di Avanti un altro sogna di diventare opinionista dell' nessun concorrente ha il coraggio di corteggiare Paolo Caruso Ad di cui soffre) e ultimamente ha anche confessato su Paolo Bonolis

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Da quando Amadeus ha lasciato vacante il posto di conduttore e direttore artistico del Festival difioccano le indiscrezioni su chi potrebbe succedergli. Una delle tante voci riguarda, che come noto ha un contratto con Mediaset in scadenza a giugno. E poi che ne sarà di lui? Il settimanalesostiene che il presentatore sogni dia Viale Mazzini e dila kermesse, dopo le esperienze di successo del 2005 e del 2009. Ma ci sarebbe un nodo dache riguarda la sua ex moglie,. Sepassasse in Rai non consentirebbe alla ex consorte di poter operare con la propria agenzia di casting al fianco del conduttore. Scrive la testata: “L’ex opinionista del ...

Chi condurrà il prossimo Festival di Sanremo ? Di recente si è fatta strada la voce secondo cui uno dei nomi in pista per sostituire Amadeus sarebbe ... (leggo)

Paola Caruso, San Valentino in rosso: davanzale di fuori e non solo, la showgirl incanta così: Uno scatto diverso quello di Paola Caruso, protagonista in "Avanti un altro" che illumina il suo profilo ufficiale di Instagram ...

Ciao Darwin 9, stasera in tv una nuova puntata: le anticipazioni: La nuova puntata del 2023 di "Ciao Darwin 9" va in onda oggi, 16 febbraio, a partire dalle 21.25 su Canale 5. Gli episodi dello show sono visibili anche, in live streaming e on demand, sulla ...

Paolo Bonolis di nuovo in Rai a Sanremo 2025 L’ex moglie Sonia Bruganelli potrebbe non essere d’accordo: Paolo Bonolis potrebbe tornare in Rai per il Festival 2025, ma è nato un conflitto di interesse con la ex moglie Sonia Bruganelli.