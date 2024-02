Panetti per l' impasto nei frigoriferi sporchi | pizzeria obbligata a chiudere

Visto che l'impasto risulta più denso rispetto all'impasto con un lievito da dolci, rimane abbastanza malleabile e può essere steso e quindi tagliato in pezzi per ricavarne panetti rotondi. La

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 16 febbraio 2024) La Spezia, 16 febbraio 2024 – In considerazione delle gravissime carenze igieniche e sanitarie riscontrate dietro il forno a legna ed il bancone del bar, ieri sera, nell’ambito di un servizio di controllo interforze, il personale dei Servizi Territoriali di Igiene degli Alimenti della Asl ha sospeso tutte le attività di una notanella zona nord della città. Un minuscolo locale veniva utilizzato come cucina, postazione di lavaggio dei piatti e magazzino; il tutto in condizioni igieniche assolutamente insufficienti e con idi pasta per le pizze conservati in contenitori a terra o dentroal loro interno. Come se non bastasse la guardia di finanza e l’ispettorato del lavoro hanno verificato la presenza di un lavoratore in nero oltre ad altre irregolarità, e perciò sanzionato ...