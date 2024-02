Uno studio Usa rivela le possibili cause e apre alle terapie: il lavoro pubblicato su 'Cell' Pancia gonfia per aver masticato caramelle o gomme sugar - free? Scienziati americani dell'università della California (Uc) di Davis svelano una possibile causa dell'intolleranza al sorbitolo ,

(Di venerdì 16 febbraio 2024) (Adnkronos) –per aver masticato? Scienziati americani dell'università della California (Uc) di Davis svelano una possibile causa dell'intolleranza al sorbitolo, dolcificante utilizzato in diversi prodotti alimentari 'senza zucchero': questa condizione potrebbe dipendere da cambiamenti del microbioma intestinale. Più precisamente dalla scomparsa di particolari batteri per effetto dell'assunzione di antibiotici

Non riesci a fare a meno di notare ogni volta la tua Pancia gonfia senza riuscire a trovarle un rimedio? Come fare Quello della Pancia gonfia è un ... (sportnews.eu)

L'alimento a sorpresa che fa bene per la salute dell'intestino e la pancia gonfia molto più di qualsiasi integratore: Tutti pazzi per gli integratori probiotici. Ma siamo sicuri che un'umile mela non offra maggiore benefici al nostro intestino Lo abbiamo chiesto a un'esperta ...

Pancia gonfia per caramelle e gomme sugar-free Ecco perché succede: (Adnkronos) - Pancia gonfia per aver masticato caramelle o gomme sugar-free Scienziati americani dell'università della California (Uc) di Davis svelano una possibile causa dell'intolleranza al sorbit ...

Sanremo 2024, Russell Crowe e le oscillazioni di peso: per un film ha perso 40kg “Volevo essere l’opposto di Ryan Gosling”: Russell Crowe Volevo essere l’opposto di Ryan Gosling, quindi l’anno scorso nella prima settimana di agosto pesavo 122 kg.