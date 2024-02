Panchina Milan | dalla Spagna | “Lopetegui rifiuta la Premier per …”

nel numero di presenze sulla panchina del Milan, per alimentare l'avvilente eliminazione di Coppa Italia, il distacco dalla

Possibile enorme tegola per il Milan e per Stefano Pioli. Durante la sfida europea contro il Rennes, valida per l’andata dei playoff di... (calciomercato)

Il Napoli è pronto a scendere in campo domani contro il Genoa per una sfida che vale moltissimo considerando le ultime prestazioni che non hanno ... (ilnapolista)

“Ho rifiutato il Milan in passato”, spunta il retroscena dell’allenatore: Le decisioni prese influenzano il nostro futuro, come accade per un allenatore che accetta una panchina o per un giocatore che rifiuta ... Xavi e il suo rifiuto al Milan: l’amore incondizionato per il ...

Milan, shock: si avvicina sempre di più Lopetegui: Le ultime novità sulla guida tecnica del Milan: la possibile conferma di Stefano Pioli contrasta con l’interesse verso Julen Lopetegui. La situazione della panchina del Milan si presenta ricca di ...

Monza-Milan: le probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming: Monza e Milan chiudono la 25esima giornata di Serie A. Allo Upower Stadium, i brianzoli, a metà classifica, cercano un successo che ripristinerebbe le speranze.