Pamela Anderson sarà il nuovo volto della campagna makeup Smashbox

Rivolgendosi ad apposite piattaforme, infatti, sarà possibile ispirati allo stile della iconica Pamela Anderson nel telefilm cult

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 16 febbraio 2024)ha recitato in programmi televisivi e film di successo, è stata protagonista di un documentario, ha scritto un libro, si è battuta per i diritti degli animali e altro ancora. E adesso è diventata ilnuovadi! Perha riproposto il suo look ditipico degli anni ’90: sopracciglia sottili, smoky eyes e pelle luminosa. È un modello che è stato replicato da tutti, da Kendall Jenner a Megan Thee Stallion. Ma noi ricordiamoanche per il suono: la ricordiamo durante la Fashion Week a Parigi lo scorso autunno, e dinelle ...