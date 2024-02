Pallavolo | la setina Manuela Leggeri torna in nazionale | sarà la vice del c t Julio Velasco

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Pubblicato il 16 Febbraio, 2024, da Sezze, è sicuramente una delle icone dellafemminile italiana. Una che inha scritto pagine indelebili. Dall’esordio ad appena 18 anni, fino all’ultima apparizione in campo, nel 2004, non è mai scemato l’amore trae la maglia azzurra. Logico quindi che, quando l’attuale c.t. dell’Italia femminile,, l’ha cercata per assegnarle un ruolo all’interno del suo staff, non ci abbia pensato un momento ad accettare, come ha raccontato ai colleghi della Gazzetta dello Sport: “Mi è arrivata la telefonata da un numero che non conoscevo, è già è un miracolo che ho risposto. Mi aspettavo una pubblicità o un call center e invece mi saluta. ...