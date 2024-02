Pallanuoto | Setterosa batte il Canada e stacca il pass per le Olimpiadi

Il Setterosa alla sesta e ultima occasione centra il bersaglio, batte il Canada 18 - 12 e sarà alle Olimpiadi di Parigi accompagnando il Settebello che domani (ore 15,30 diretta tv Raisport) giocherà

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di venerdì 16 febbraio 2024) (Adnkronos) – L’italia femminile dellailnella finale per il settimo posto e l’ottavo dei Mondiali 2024 eilper ledi Parigi 2024. Ilha superato le canadesi per 18-12 in una partita ricca di colpi di scena ed espulsioni, finita con 6 azzurre in acqua e 4 nordamericane. L'articolo proviene da Italia Sera.