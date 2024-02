Pallanuoto | la Spagna batte la Grecia 10-9 e conquista il bronzo ai Mondiali al termine di una finale folle

mentre l'ultima medaglia era stato l'argento di Budapest 2022 nella finale vinta dalla Spagna. Per il Settebello batte così i campioni d'Europa, dominando il match dopo un inizio sotto 1 - 0. Una

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Prime medaglie assegnate aidiin quel di Doha. È andata in scena da pochi minuti la finalina per ildel torneo al femminile che ha visto prevalere laper 10-9 sullaaldi una partita davvero incredibile, con unmolto probabilmente mai visto prima. Le elleniche infatti hanno buttato via la chance di giocarsi la terza piazza con una sceltada parte dell’allenatrice Kammenou che ha deciso di giocare gli ultimi secondi di gara con il sette contro sei con il portiere di movimento in attacco. Il match era stato in equilibrio fino all’ultimo, punteggio di 9-9 a 7” dal: laprova l’azzardo per vincerla prima dei rigori, schierando sette giocatrici in ...