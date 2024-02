Pallanuoto Jesina al Passetto a porte chiuse | Moie al Palablù ospita la capolista

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Nell’impianto dorico nessun spettatore per problemi tecnici, la gara sarà trasmessa in diretta Tv sul canale 78 del digitale terrestre VALLESINA, 16 febbraio 2024 – Turno casalingo sia per lache per la team Marche. Il team di Vastola ospiterà Modena, quello di Catena laBologna. Jesi duqnue sarà ancora di scena tra le mura amiche del Passett, aper motivi tecnici, per la quinta giornata di andata del campionato di serie C. Dopo la sconfitta di misura rimediata sabato scorso contro la Persicetana i ragazzi di Mr Vastola sono chiamati ad un’altra prova impegnativa,ndo il Penta Modena. I prossimi avversari dei leoncelli è formazione retrocessa dalla B e guidata dall’esperto tecnico Luca Selmi. In casa ...