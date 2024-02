Pallanuoto | Ivica Tucak | “Siamo esausti | ma la partita è 50-50 Italia fortissima | mi ha stupito Condemi”

QUOTE ITALIA - CROAZIA PALLANUOTO ? Dopo il bronzo conquistato per la nazionale di Ivica Tucak sarà la quarta finale mondiale,

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 16 febbraio 2024)alla vigilia della finale dei Mondiali di. Domani a Doha in scena l’ultimo appuntamento della rassegna iridata: si assegna l’oro, a sfidarsi Croazia ed. Gli azzurri vanno a caccia del titolo che manca dal 2019, quando arrivò il bellissimo successo in quel di Gwangju. Davanti un avversario di gran valore. A presentare la sfida l’allenatore croatoal giornale locale gol: “Dobbiamo essere onesti e dire che questo è un grande risultato. Nel giro di un mese abbiamo giocato la finale degli Europei e ora la finale è arrivata. In totale, questa è la quarta finale per la Croazia ai Mondiali, per me personalmente la terza.felicissimi, ma resta quell’ultimo passo. Dobbiamo farlo, ma non so se ci riusciremo”. E poi le difficoltà di un torneo ...