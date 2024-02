Pallanuoto | il Setterosa batte Canada e l’Italia vola alle Olimpiadi

scena ed espulsioni L'italia femminile della pallanuoto batte il Canada nella finale per il settimo posto e l'ottavo dei Mondiali 2024 e stacca il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024. Il Setterosa

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Doha, 16 febbraio 2024 – Obiettivo raggiunto: le azzurre dellaagguantano al fotofinish il pass per ledi Parigi 2024. Il, nella partita che valeva l''ultimo posto per accedere ai Giochi, hanno sconfitto ilper 18 a 12. Mondiali di nuoto Doha 2024, gli italiani in gara il 16 febbraio e orari tv Un obiettivo sofferto per l'Italia dellafemminile: sì, perché il biglietto per Parigi è sfuggito di mano più volteragazze del ct Carlo Silipo. In particolare, dopo la sconfitta contro la Grecia – una delle nostre ‘bestie nere’ - ai quarti di finale le speranze sembravano ridotte al lumicino. Poi la vittoria col, e la formazione azzurra che conclude così il Mondiale di Doha al settimo posto. Quella di Parigi per il ...