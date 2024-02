Pallanuoto femminile | follia Grecia! Mette il portiere in attacco | prende gol da oltre metà vasca e perde il bronzo ai Mondiali!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 16 febbraio 2024)ellenica, gioia iberica: potrebbe riassumersi così, in estrema sintesi, la finale per il terzo posto ai Mondiali 2024 di, vinta a Doha dalla Spagna sulla Grecia per 10-9 con l’ultimo gol giunto proprio a fil di sirena. Ad essere incredibile, però, è stata la situazione che ha portato a questo epilogo. Nell’ultimo quarto la Spagna era in vantaggio per 9-6 a 6’27” dal termine, ma la Grecia è stata in grado di rimontare ed impattare sul 9-9 a 2’50” dalla sirena su rigore. A 1’14” grande parata dell’estremo difensore ellenico Diamantopoulou, che però si infortuna alla spalla nell’occasione. Entra ildi riserva Stamatopoulou a 43? dal termine, approfittando del timeout chiamato dalla Spagna. Le iberiche guadagnano la superiorità numerica e la panchina spagnola spende anche il secondo ...