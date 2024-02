Pallamano Chiaravalle | doppio appuntamento casalingo tutto da sfruttare

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Punto di svolta per la stagione della Publiesse, sabato in casa contro Orlando Haenna per gli uomini (A Silver) e Camerano per le donne (A2 femminile), 16 febbraio 2024 –per la Publiesseche sabato 17 gennaio affronta in casa prima l’Orlando Haenna, alle 18.00, per il campionato maschile di Serie A Silver, poi, alle 21.00, c’è in programma il derby contro Camerano che chiude la regular season della A2 femminile. Serie A Silver Mattia Alfonsi Per gli uomini di Mister Guidotti quella contro Enna è la prima di quattro partite fondamentali per capire quello che sarà il piazzamento finale in classifica di A Silver. All’andata finì 25-24 per i siciliani e sul parquet di casa ci sarà l’ennesima ...